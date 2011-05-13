Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Разрешить теплицам маркировать органические продукты Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись
Регионы с самым дорогим и дешевым оливье Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Есть полкило овощей и фруктов каждый день Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
Под Екатеринбургом появится большой фермерский рынок с фуд-кортом
Его собираются построить у развязки на Кольцовском тракте
Под Екатеринбургом появится большой фермерский рынок с фуд-кортом Его собираются построить у развязки на Кольцовском тракте
Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев
Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором
Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции
На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции
Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Groupon не справился с ажиотажным спросом на репчатый лук в Индии Купонатор предложил приобрести дефицитный овощ на 90% дешевле, чем на рынке
Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»
Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы