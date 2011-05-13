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Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

5 рецептов легких летних салатов
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
5 рецептов легких летних салатов

5 рецептов легких летних салатов
«Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Под Екатеринбургом появится большой фермерский рынок с фуд-кортом

Его собираются построить у развязки на Кольцовском тракте

Под Екатеринбургом появится большой фермерский рынок с фуд-кортом
Его собираются построить у развязки на Кольцовском тракте

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев
Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов

Что покупать на рынках в апреле
Что покупать на рынках в апреле Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты
Что покупать на рынках в апреле

Что покупать на рынках в апреле
Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции
На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

Почему фрукты и овощи вяжут?
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему фрукты и овощи вяжут?

Почему фрукты и овощи вяжут?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Groupon не справился с ажиотажным спросом на репчатый лук в Индии Купонатор предложил приобрести дефицитный овощ на 90% дешевле, чем на рынке

Groupon не справился с ажиотажным спросом на репчатый лук в Индии
Купонатор предложил приобрести дефицитный овощ на 90% дешевле, чем на рынке

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»

Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»
Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот
Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.

Сезон молодых овощей: Свёкла
Сезон молодых овощей: Свёкла The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей и когда они созревают в наших широтах. Сегодня — свёкла.
Сезон молодых овощей: Свёкла

Сезон молодых овощей: Свёкла
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей и когда они созревают в наших широтах. Сегодня — свёкла.

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке» На ярмарке посетители смогут познакомиться с фермерами, купить их продукцию, сводить детей в «живой уголок», попробовать еду из московских ресторанов и полистать первый номер «Лавка. Газеты»

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке»
На ярмарке посетители смогут познакомиться с фермерами, купить их продукцию, сводить детей в «живой уголок», попробовать еду из московских ресторанов и полистать первый номер «Лавка. Газеты»

Мнение: Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети Torro Grill, о запрете ввоза овощей из ЕС Кирилл Мартыненко о влиянии на ресторанный бизнес запрета на ввоз овощей из Евросоюза в Россию.

Мнение: Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети Torro Grill, о запрете ввоза овощей из ЕС
Кирилл Мартыненко о влиянии на ресторанный бизнес запрета на ввоз овощей из Евросоюза в Россию.

Чечевица с шампиньонами Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

Чечевица с шампиньонами
Простая еда для вегетарианцев или тех, кто любит вкусные овощные блюда.

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