Облако знаний
Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесеОсновательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.
Облако знаний
Екатерина Уколова (Oy-li) о женских хитростях в бизнесе Основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж, — о том, как использовать свои чары в коммерческих целях.
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Как это работает