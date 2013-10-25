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Липы на Тверской заменят на туи и ели

На замену всех деревьев уйдёт две недели

Липы на Тверской заменят на туи и ели
На замену всех деревьев уйдёт две недели

Фото дня: Туи и можжевельник на Тверской улице
Фото дня: Туи и можжевельник на Тверской улице The Village сфотографировал новые деревья, которые высадили на Тверской вместо лип и клёнов.
Фото дня: Туи и можжевельник на Тверской улице

Фото дня: Туи и можжевельник на Тверской улице
The Village сфотографировал новые деревья, которые высадили на Тверской вместо лип и клёнов.