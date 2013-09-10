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Рестораны
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Рестораны
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
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