«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах
На территории завода «Серп и Молот» открывается арт-парк «Символ»
С 27 июня здесь будет идти одноимённая выставка произведений паблик-арта
На территории завода «Серп и Молот» открывается арт-парк «Символ» С 27 июня здесь будет идти одноимённая выставка произведений паблик-арта
В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Она будет идти с 30 августа по 10 января
В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Она будет идти с 30 августа по 10 января
На ВДНХ открывается выставка арт-объектов
Международная программа паблик-арта будет проходить на ВДНХ с мая по сентябрь
На ВДНХ открывается выставка арт-объектов Международная программа паблик-арта будет проходить на ВДНХ с мая по сентябрь
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.