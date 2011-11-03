16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье» В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities
«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»

«Памятник всему» в «Музеоне» и медитация в «Зарядье»
В России идет первый фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта

Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта
И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах

На территории завода «Серп и Молот» открывается арт-парк «Символ»

С 27 июня здесь будет идти одноимённая выставка произведений паблик-арта

На территории завода «Серп и Молот» открывается арт-парк «Символ»
С 27 июня здесь будет идти одноимённая выставка произведений паблик-арта

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Она будет идти с 30 августа по 10 января

В Москве состоится II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»
Она будет идти с 30 августа по 10 января

На ВДНХ открывается выставка арт-объектов

Международная программа паблик-арта будет проходить на ВДНХ с мая по сентябрь

На ВДНХ открывается выставка арт-объектов
Международная программа паблик-арта будет проходить на ВДНХ с мая по сентябрь

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.