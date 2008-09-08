Креативное культурное наследие Москвы У человека, первый раз посещающего Питер, всегда возникает желание найти памятник Чижику-Пыжику. Иногда кажется, что этот маленький истуканчик люди хотят видеть даже больше, чем самого Медного Всадника. Ещё в начале этой весны по инету начали ходить различные подборки фоток необычных или просто забавных памятников. Преимущественно все они были либо заграничные, либо откуда-то из...