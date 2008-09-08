В дни культурного и исторического наследия в московских музеях будет бесплатный вход Два дня (18 апреля и 18 мая) московские музеи и памятники архитектуры можно будет посетить бесплатно
В дни культурного и исторического наследия в московских музеях будет бесплатный вход Два дня (18 апреля и 18 мая) московские музеи и памятники архитектуры можно будет посетить бесплатно
Столичные власти утвердили границы памятников архитектуры Обозначены зоны вокруг памятников архитектуры, строительство в которых запрещено
Столичные власти утвердили границы памятников архитектуры Обозначены зоны вокруг памятников архитектуры, строительство в которых запрещено
Составлен список самых безвкусных и нелепых памятников города Искусствоведы и москвичи считают, что некоторые монументы было бы лучше снести, чтобы они не портили облик города
Составлен список самых безвкусных и нелепых памятников города Искусствоведы и москвичи считают, что некоторые монументы было бы лучше снести, чтобы они не портили облик города
Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду Власти Москвы намерены передать в концессию памятники истории и культуры,нуждающиеся в реставрации. В настоящее время разрабатывается нормативная база, регулирующая передачу культурного наследия в концессию. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в горадминистрации.
Власти Москвы сдадут памятники культуры в аренду Власти Москвы намерены передать в концессию памятники истории и культуры,нуждающиеся в реставрации. В настоящее время разрабатывается нормативная база, регулирующая передачу культурного наследия в концессию. Об этом 27 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в горадминистрации.
Креативное культурное наследие Москвы У человека, первый раз посещающего Питер, всегда возникает желание найти памятник Чижику-Пыжику. Иногда кажется, что этот маленький истуканчик люди хотят видеть даже больше, чем самого Медного Всадника. Ещё в начале этой весны по инету начали ходить различные подборки фоток необычных или просто забавных памятников. Преимущественно все они были либо заграничные, либо откуда-то из...