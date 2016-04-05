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Новости
Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Новости
Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей
Ситуация
Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах
Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований
Ситуация