Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения
Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости
Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости
Новостное приложение Цукерберга Paper запустится 3 февраля
Пока что оно будет доступно только американским пользователям iPhone
Новостное приложение Цукерберга Paper запустится 3 февраля Пока что оно будет доступно только американским пользователям iPhone
В новом приложении Facebook топовые новости будут выбирать редакторы
Facebook решил не доверять формирование картины дня алгоритмам
В новом приложении Facebook топовые новости будут выбирать редакторы Facebook решил не доверять формирование картины дня алгоритмам
Facebook может выпустить собственный агрегатор новостей до конца января
Проект под названием Paper будет заточен под работу на мобильных устройствах
Facebook может выпустить собственный агрегатор новостей до конца января Проект под названием Paper будет заточен под работу на мобильных устройствах
Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40
Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book
Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40 Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book
Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн
Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения