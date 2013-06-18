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Новости

Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Интерес Alibaba к видео, хакатон IKEA и электромобиль Volvo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения

Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости

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Новости

Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости

Новости

Новостное приложение Цукерберга Paper запустится 3 февраля

Пока что оно будет доступно только американским пользователям iPhone

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Новости

Новостное приложение Цукерберга Paper запустится 3 февраля Пока что оно будет доступно только американским пользователям iPhone

Новости

В новом приложении Facebook топовые новости будут выбирать редакторы

Facebook решил не доверять формирование картины дня алгоритмам

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В новом приложении Facebook топовые новости будут выбирать редакторы Facebook решил не доверять формирование картины дня алгоритмам

Новости

Facebook может выпустить собственный агрегатор новостей до конца января

Проект под названием Paper будет заточен под работу на мобильных устройствах

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Facebook может выпустить собственный агрегатор новостей до конца января Проект под названием Paper будет заточен под работу на мобильных устройствах

Новости

Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40

Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book

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Эскизы из приложения Paper можно будет распечатать в Moleskine за $40 Для этого компания Fifty Three разработала новое приложение — Book

Новости

Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн

Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения

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Новости

Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения