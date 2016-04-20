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Фоторепортаж
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Фоторепортаж
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Город
В июле впервые отметят День Москвы-реки
В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов
Город
В июле впервые отметят День Москвы-реки
В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов
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