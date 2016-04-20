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Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке
Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве

Как прошёл первый парад пассажирских теплоходов в Москве
The Village побывал на набережной парка Горького и понаблюдал за открытием сезона навигации по Москве-реке

В июле впервые отметят День Москвы-реки

В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов

В июле впервые отметят День Москвы-реки
В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов