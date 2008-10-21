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Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом) Многие из нас несут в себе мечту о полётах с самого детства.

Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом)
Многие из нас несут в себе мечту о полётах с самого детства.