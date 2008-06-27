Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!
Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!
Париж- сердце Франции Всем известна фраза - сколько людей столько и мнений. Так вот, я считаю , что к Парижу она не имеет никакого отношения! Вы можете подумать, что это утверждение эгоистично, но это не так, и я объясню почему!
Париж- сердце Франции Всем известна фраза - сколько людей столько и мнений. Так вот, я считаю , что к Парижу она не имеет никакого отношения! Вы можете подумать, что это утверждение эгоистично, но это не так, и я объясню почему!
Город с привкусом шоколада Проведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.
Город с привкусом шоколада Проведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...
Немного в прошлое Решил поделиться с вами открытками с изображением на них того самого города ,которому ,как вы понимаете посвящен этот поток и его жителей прошлых лет.
Немного в прошлое Решил поделиться с вами открытками с изображением на них того самого города ,которому ,как вы понимаете посвящен этот поток и его жителей прошлых лет.
История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»