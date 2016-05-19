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В парке «Дружба» появится летний кинотеатр

Зрительный зал оформят в виде амфитеатра из шести рядов

В парке «Дружба» появится летний кинотеатр
Зрительный зал оформят в виде амфитеатра из шести рядов

Что думают москвичи о благоустройстве районных парков

Посетителей парков волнуют проблемы безопасности и неразвитой инфраструктуры

Что думают москвичи о благоустройстве районных парков
Посетителей парков волнуют проблемы безопасности и неразвитой инфраструктуры

Полицейский оспорил в суде увольнение за отказ задерживать защитников парка «Дружба»

По его словам, в парке не было митинга, и его просили задерживать обычных прохожих

Полицейский оспорил в суде увольнение за отказ задерживать защитников парка «Дружба»
По его словам, в парке не было митинга, и его просили задерживать обычных прохожих