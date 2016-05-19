В парке «Дружба» появится летний кинотеатр
Зрительный зал оформят в виде амфитеатра из шести рядов
В парке «Дружба» появится летний кинотеатр Зрительный зал оформят в виде амфитеатра из шести рядов
Что думают москвичи о благоустройстве районных парков
Посетителей парков волнуют проблемы безопасности и неразвитой инфраструктуры
Что думают москвичи о благоустройстве районных парков Посетителей парков волнуют проблемы безопасности и неразвитой инфраструктуры
Полицейский оспорил в суде увольнение за отказ задерживать защитников парка «Дружба»
По его словам, в парке не было митинга, и его просили задерживать обычных прохожих