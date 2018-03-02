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Во Фрунзенском районе открыли парк Героев-Пожарных. Вот как он выглядит
Площадь зеленой зоны составляет около 48 гектаров
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Во Фрунзенском районе открыли парк Героев-Пожарных. Вот как он выглядит Площадь зеленой зоны составляет около 48 гектаров
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Купчинский парк Героев-Пожарных откроют в сентябре
Зеленая зона находится между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей
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Купчинский парк Героев-Пожарных откроют в сентябре Зеленая зона находится между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей
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В октябре 2019 года на Софийской улице разобьют парк Героев-Пожарных
Подрядчиком выбрали ООО «Профиль», стоимость работ составит 500 миллионов рублей
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