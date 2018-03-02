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Новости

Во Фрунзенском районе открыли парк Героев-Пожарных. Вот как он выглядит

Площадь зеленой зоны составляет около 48 гектаров

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Новости

Во Фрунзенском районе открыли парк Героев-Пожарных. Вот как он выглядит Площадь зеленой зоны составляет около 48 гектаров

Новости

Купчинский парк Героев-Пожарных откроют в сентябре

Зеленая зона находится между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей

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Новости

Купчинский парк Героев-Пожарных откроют в сентябре Зеленая зона находится между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей

Новости

В октябре 2019 года на Софийской улице разобьют парк Героев-Пожарных

Подрядчиком выбрали ООО «Профиль», стоимость работ составит 500 миллионов рублей

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Новости

В октябре 2019 года на Софийской улице разобьют парк Героев-Пожарных Подрядчиком выбрали ООО «Профиль», стоимость работ составит 500 миллионов рублей