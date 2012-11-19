В Домодедове ввели безбилетную оплату паркинга Оплатить машино-место можно на выезде по карте
Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков
Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города
Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города
Правила парковки в июле чаще всего нарушали на Цветном бульваре и Пресненской набережной
За месяц с этих улиц было перемещено более 800 автомобилей
Правила парковки в июле чаще всего нарушали на Цветном бульваре и Пресненской набережной За месяц с этих улиц было перемещено более 800 автомобилей
В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник
Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему
В Москве отмечают нехватку парковок у больниц и поликлиник Эксперты рассказали, что дополнительные парковочные места не решат проблему
На ВДНХ построят многоуровневый паркинг Он будет рассчитан на тысячу машино-мест
На крыше ЦУМа откроют летние веранды Также в здании расширят подземный паркинг
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку
В Москве появятся дизайнерские гаражи Сейчас утверждены восемь таких проектов
Московские активисты создали коалицию против платной парковки
В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»
Московские активисты создали коалицию против платной парковки В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»
На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники
Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября
На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября
В День народного единства парковку сделают бесплатной
Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно
В День народного единства парковку сделают бесплатной Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно
Паркоматы в центре Москвы перенесут Это планируется сделать до конца 2015 года
На 14 улицах в центре Москвы разрешат парковаться ночью под запрещающими знаками
В Дептрансе обещают, что на первом этапе эксперимента водителям, авто которых будет стоять под знаком после 08:00, грозит только штраф
На 14 улицах в центре Москвы разрешат парковаться ночью под запрещающими знаками В Дептрансе обещают, что на первом этапе эксперимента водителям, авто которых будет стоять под знаком после 08:00, грозит только штраф
В Москве хотят строить автоматизированные паркинги с подъёмниками
Французская компания Vinci уже строит такую парковку в Шереметьево
В Москве хотят строить автоматизированные паркинги с подъёмниками
Французская компания Vinci уже строит такую парковку в Шереметьево
На московских парковках установят 150 зарядок для электромобилей
Кроме того, власти города готовят преференции для владельцев электрокаров
На московских парковках установят 150 зарядок для электромобилей Кроме того, власти города готовят преференции для владельцев электрокаров
В Госдуму внесут законопроект, объясняющий понятие «парковка»
Кроме того, депутаты предлагают закрепить процедуру обжалования штрафов за парковку в неположенном месте
В Госдуму внесут законопроект, объясняющий понятие «парковка» Кроме того, депутаты предлагают закрепить процедуру обжалования штрафов за парковку в неположенном месте
Счётная палата нашла нарушения в работе московского паркинга
В ходе проверки выяснилось, что оборудование стоянок не соответствует всем требованиям
Счётная палата нашла нарушения в работе московского паркинга В ходе проверки выяснилось, что оборудование стоянок не соответствует всем требованиям
На Бульварном кольце установят 150 паркоматов
Для оплаты парковки в центре Москвы власти города установят 150 автоматов на бульварах.
На Бульварном кольце установят 150 паркоматов Для оплаты парковки в центре Москвы власти города установят 150 автоматов на бульварах.
На Москве-реке построят плавучие парковки
Чиновники вернулись к идее размещать парковки на дебаркадерах: первые могут появиться уже в 2013 году у станций метро «Киевская», «Парк Культуры» и «Таганская».
На Москве-реке построят плавучие парковки Чиновники вернулись к идее размещать парковки на дебаркадерах: первые могут появиться уже в 2013 году у станций метро «Киевская», «Парк Культуры» и «Таганская».
За самовольный запрет парковки будут штрафовать
В скором времени охранников, которые запрещают водителям оставлять машину на открытых площадках перед банками, офисами и гостиницами, начнут штрафовать.