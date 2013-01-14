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Новости

В Москве установят 195 дополнительных паркоматов

Сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов

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Новости

В Москве установят 195 дополнительных паркоматов Сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов

Транспорт

На портале «Московский транспорт» появятся карты паркоматов, гаражей и заправок

Обновлённый портал планируют запустить в середине декабря

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Транспорт

На портале «Московский транспорт» появятся карты паркоматов, гаражей и заправок Обновлённый портал планируют запустить в середине декабря

Вице-мэр Максим Ликсутов: «У нас нет задачи заработать на парковке»
Интервью
Вице-мэр Максим Ликсутов: «У нас нет задачи заработать на парковке»The Village поговорил с главой транспортного комплекса Москвы о том, почему платная парковка не приносит денег и как выигрывает конкурсы его бывшая компания
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Вице-мэр Максим Ликсутов: «У нас нет задачи заработать на парковке»
Интервью

Вице-мэр Максим Ликсутов: «У нас нет задачи заработать на парковке» The Village поговорил с главой транспортного комплекса Москвы о том, почему платная парковка не приносит денег и как выигрывает конкурсы его бывшая компания

Транспорт

Паркоматы вдоль Садового кольца начали принимать банковские карты

В новых московских паркоматах оплатить парковку теперь можно по безналичному расчёту.

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Транспорт

Паркоматы вдоль Садового кольца начали принимать банковские карты В новых московских паркоматах оплатить парковку теперь можно по безналичному расчёту.

Транспорт

В центре установили новые паркоматы

В Москве начали устанавливать паркоматы нового типа — меньшие по размеру, с новыми функциями, на солнечной батарее и с антивандальными наклейками «Студии Лебедева».

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Транспорт

В центре установили новые паркоматы В Москве начали устанавливать паркоматы нового типа — меньшие по размеру, с новыми функциями, на солнечной батарее и с антивандальными наклейками «Студии Лебедева».

Транспорт

«Студия Лебедева» разработала дизайн поверхности новых московских паркоматов

К 25 декабря в Москве установят новые паркоматы, дизайн оформления которых разработала «Студия Артемия Лебедева».

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Транспорт

«Студия Лебедева» разработала дизайн поверхности новых московских паркоматов К 25 декабря в Москве установят новые паркоматы, дизайн оформления которых разработала «Студия Артемия Лебедева».

Транспорт

На Садовом кольце появятся паркоматы на солнечных батареях

На Садовом кольце установят 350 паркоматов, которые будут работать от солнечных батарей.

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Транспорт

На Садовом кольце появятся паркоматы на солнечных батареях На Садовом кольце установят 350 паркоматов, которые будут работать от солнечных батарей.

Транспорт

В пределах Садового установят систему мониторинга парковки

На сайте госзакупок появился заказ на установку оборудования для мониторинга платных парковочных мест.

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Транспорт

В пределах Садового установят систему мониторинга парковки На сайте госзакупок появился заказ на установку оборудования для мониторинга платных парковочных мест.

Транспорт

На Бульварном кольце установят 150 паркоматов

Для оплаты парковки в центре Москвы власти города установят 150 автоматов на бульварах.

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Транспорт

На Бульварном кольце установят 150 паркоматов Для оплаты парковки в центре Москвы власти города установят 150 автоматов на бульварах.