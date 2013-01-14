В Москве установят 195 дополнительных паркоматов
Сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов
В Москве установят 195 дополнительных паркоматов Сейчас в зоне платной стоянки действует более 800 паркоматов
На портале «Московский транспорт» появятся карты паркоматов, гаражей и заправок
Обновлённый портал планируют запустить в середине декабря
На портале «Московский транспорт» появятся карты паркоматов, гаражей и заправок Обновлённый портал планируют запустить в середине декабря
Вице-мэр Максим Ликсутов: «У нас нет задачи заработать на парковке» The Village поговорил с главой транспортного комплекса Москвы о том, почему платная парковка не приносит денег и как выигрывает конкурсы его бывшая компания
Паркоматы вдоль Садового кольца начали принимать банковские карты
В новых московских паркоматах оплатить парковку теперь можно по безналичному расчёту.
Паркоматы вдоль Садового кольца начали принимать банковские карты В новых московских паркоматах оплатить парковку теперь можно по безналичному расчёту.
В центре установили новые паркоматы
В Москве начали устанавливать паркоматы нового типа — меньшие по размеру, с новыми функциями, на солнечной батарее и с антивандальными наклейками «Студии Лебедева».
В центре установили новые паркоматы В Москве начали устанавливать паркоматы нового типа — меньшие по размеру, с новыми функциями, на солнечной батарее и с антивандальными наклейками «Студии Лебедева».
«Студия Лебедева» разработала дизайн поверхности новых московских паркоматов
К 25 декабря в Москве установят новые паркоматы, дизайн оформления которых разработала «Студия Артемия Лебедева».
«Студия Лебедева» разработала дизайн поверхности новых московских паркоматов К 25 декабря в Москве установят новые паркоматы, дизайн оформления которых разработала «Студия Артемия Лебедева».
На Садовом кольце появятся паркоматы на солнечных батареях
На Садовом кольце установят 350 паркоматов, которые будут работать от солнечных батарей.
На Садовом кольце появятся паркоматы на солнечных батареях На Садовом кольце установят 350 паркоматов, которые будут работать от солнечных батарей.
В пределах Садового установят систему мониторинга парковки
На сайте госзакупок появился заказ на установку оборудования для мониторинга платных парковочных мест.