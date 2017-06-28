«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр
Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»
«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»
В новом году в Москве подорожает эвакуация машин Штрафстоянка тоже будет дороже
Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей И почему не стоит полностью полагаться на городские мобильные приложения
Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)
С этого года мероприятие организуют в закрытом формате
Faces & Laces объявили место проведения (обновлено) С этого года мероприятие организуют в закрытом формате
На Даниловском рынке откроется дог-паркинг Оставить собаку можно бесплатно
Штраф за неоплату парковки в Москве предложили повысить в два раза
Авторы поправок посчитали, что сейчас размер штрафа экономически нецелесообразен
Штраф за неоплату парковки в Москве предложили повысить в два раза Авторы поправок посчитали, что сейчас размер штрафа экономически нецелесообразен
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов
Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Москвичи смогут предложить места для парковок возле дома
Власти получают жалобы на нехватку парковочных мест в отдельных районах
Москвичи смогут предложить места для парковок возле дома Власти получают жалобы на нехватку парковочных мест в отдельных районах
В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках
На разработку системы власти столицы выделят 20 миллионов рублей
В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках На разработку системы власти столицы выделят 20 миллионов рублей
С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной
Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства
С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях
Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков
Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города
Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку
Она была уверена, что оформила резидентное разрешение на парковку
Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку Она была уверена, что оформила резидентное разрешение на парковку
В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы
С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп
В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп
В Москве задержали активистов за съемку у гаража особого назначения
Активисты устроили рейд у здания ГОН из-за парковки на тротуаре
В Москве задержали активистов за съемку у гаража особого назначения Активисты устроили рейд у здания ГОН из-за парковки на тротуаре
В Москве появились парковки только для электромобилей
Они расположились на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной и Малой Дмитровке
В Москве появились парковки только для электромобилей Они расположились на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной и Малой Дмитровке
Активист подал заявление на сломавших ему руку бойцов Росгвардии
Правоохранители нанесли ему травму за парковку у мэрии Москвы