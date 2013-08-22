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В Москве пройдет выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета»

Работы выставят в галерее «Электромузей в Ростокино»

В Москве пройдет выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета»
Работы выставят в галерее «Электромузей в Ростокино»

День города, московская книжная ярмарка и первая выставка Муджуса
День города, московская книжная ярмарка и первая выставка Муджуса Неизвестный Врубель, Паша 183, концерты The Drums и Plaid и ещё несколько событий из календаря The Village
День города, московская книжная ярмарка и первая выставка Муджуса

День города, московская книжная ярмарка и первая выставка Муджуса
Неизвестный Врубель, Паша 183, концерты The Drums и Plaid и ещё несколько событий из календаря The Village

Финал «Настоящего детектива», «Междубородный женский день» и ещё 17 событий
Финал «Настоящего детектива», «Междубородный женский день» и ещё 17 событий Посмертная выставка Паши 183, концерты Depeche Mode, Эмира Кустурицы и Боба Синклера среди заметных событий 7−9 марта
Финал «Настоящего детектива», «Междубородный женский день» и ещё 17 событий

Финал «Настоящего детектива», «Междубородный женский день» и ещё 17 событий
Посмертная выставка Паши 183, концерты Depeche Mode, Эмира Кустурицы и Боба Синклера среди заметных событий 7−9 марта

Концерт Depeche Mode, выставка Паши 183 и «Виниловый пикник»
Концерт Depeche Mode, выставка Паши 183 и «Виниловый пикник» Пятилетие клуба «Мастерская», выставка реликвий Древнего Китая, концерт Эмира Кустурицы и ещё несколько событий из календаря The Village
Концерт Depeche Mode, выставка Паши 183 и «Виниловый пикник»

Концерт Depeche Mode, выставка Паши 183 и «Виниловый пикник»
Пятилетие клуба «Мастерская», выставка реликвий Древнего Китая, концерт Эмира Кустурицы и ещё несколько событий из календаря The Village

В ММСИ пройдёт персональная выставка Паши 183

В Москве пройдёт первая большая персональная выставка уличного художника Павла Сухова.

В ММСИ пройдёт персональная выставка Паши 183
В Москве пройдёт первая большая персональная выставка уличного художника Павла Сухова.

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.

Планы на выходные: 23−25 августа
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа

Планы на выходные: 23−25 августа
Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.