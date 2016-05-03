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«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра
«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих

«Спаси и накорми»: Пастафариане — о макаронах и оскорблении чувств верующих
The Village побывал на сорвавшемся открытии первого в Москве храма Летающего Макаронного Монстра