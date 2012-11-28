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Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
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Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
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