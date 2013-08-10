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В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood

Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии

В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood
Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»

Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино»
The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этимРедактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этим
Редактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы

В ресторане Pinch появились завтраки

Завтраки в заведении готовят с 07:30 до 16:00

В ресторане Pinch появились завтраки
Завтраки в заведении готовят с 07:30 до 16:00

Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?
Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя? Зонирование города по интересам
Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?

Тест «Карта москвича»: Какая Москва для тебя?
Зонирование города по интересам

Кафе и кулинария «Кладовая»
Кафе и кулинария «Кладовая» Небольшое семейное кафе и кафетерий в районе Патриарших, где можно поесть или купить продукты домой
Кафе и кулинария «Кладовая»

Кафе и кулинария «Кладовая»
Небольшое семейное кафе и кафетерий в районе Патриарших, где можно поесть или купить продукты домой

На Патриарших прудах пройдёт фримаркет

В честь выпуска второго номера газеты «Патриаршие» местные активисты проведут ярмарку с обменом вещами, чаепитием и угощениями Strudel Cafe и «Пекарни Мишеля».

На Патриарших прудах пройдёт фримаркет
В честь выпуска второго номера газеты «Патриаршие» местные активисты проведут ярмарку с обменом вещами, чаепитием и угощениями Strudel Cafe и «Пекарни Мишеля».

Ресторан и бар Saxon + Parole
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.
Ресторан и бар Saxon + Parole

Ресторан и бар Saxon + Parole
На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.

Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ

Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ
Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.