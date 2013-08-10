В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood
Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии
В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Урбанист Пётр Иванов — о том, различаются ли жители Патриарших и «Фигифино» The Village узнал у эксперта, правда ли в центре живут «богатые и знаменитые», а на окраинах — «шариковы»
Я — «саранча», и горжусь этимРедактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов
Я — «саранча», и горжусь этим Редактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
В ресторане Pinch появились завтраки Завтраки в заведении готовят с 07:30 до 16:00
Кафе и кулинария «Кладовая» Небольшое семейное кафе и кафетерий в районе Патриарших, где можно поесть или купить продукты домой
Кафе и кулинария «Кладовая» Небольшое семейное кафе и кафетерий в районе Патриарших, где можно поесть или купить продукты домой
На Патриарших прудах пройдёт фримаркет
В честь выпуска второго номера газеты «Патриаршие» местные активисты проведут ярмарку с обменом вещами, чаепитием и угощениями Strudel Cafe и «Пекарни Мишеля».
На Патриарших прудах пройдёт фримаркет В честь выпуска второго номера газеты «Патриаршие» местные активисты проведут ярмарку с обменом вещами, чаепитием и угощениями Strudel Cafe и «Пекарни Мишеля».
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.
Открытия недели: Магазин LavkaLavka, второе «Марукамэ» и бабл-ти на ВВЦ
Магазин фермерских продуктов LavkaLavka на Патриарших, вторая японская лапшичная «Марукамэ» и кафе с бабл-ти на ВВЦ и Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.