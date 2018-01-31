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«Журналистика — не преступление»: В Москве требуют освободить Павла Никулина
Главреда Moloko Plus 16 сентября задержали в Нижнем Новгороде во время презентации нового альманаха
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«Журналистика — не преступление»: В Москве требуют освободить Павла Никулина Главреда Moloko Plus 16 сентября задержали в Нижнем Новгороде во время презентации нового альманаха
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К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском из-за интервью с террористом
Ранее за этот материал оштрафовали The New Times
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