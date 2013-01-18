Новости
Развитие искусственного интеллекта, карты для Uber и смена руководства в Ozon
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Развитие искусственного интеллекта, карты для Uber и смена руководства в Ozon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Олимпийские ляпы, математический пикап, кирпичи будущего и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Будущее
Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CESНовые идеи генерируют не только технологические гиганты, но и молодые компании. Мы выбрали стартапы, которые удивили посетителей выставки электроники CES.
Будущее
Юные техники: Самые интересные гаджеты выставки CES Новые идеи генерируют не только технологические гиганты, но и молодые компании. Мы выбрали стартапы, которые удивили посетителей выставки электроники CES.
Новости
Смарт-часы Pebble собрали 255 000 предзаказов
Более 65 000 из них являются пользователями краудфандингового сервиса Kickstarter, вложившими в развитие проекта $10 млн
Новости
Смарт-часы Pebble собрали 255 000 предзаказов Более 65 000 из них являются пользователями краудфандингового сервиса Kickstarter, вложившими в развитие проекта $10 млн
Новости
На производство самых тонких часов в мире привлекли $500 000
За несколько недель разработчики собрали 250% от необходимой суммы
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