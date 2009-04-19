17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Новый собственник планирует сохранить действующий отель

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
Новый собственник планирует сохранить действующий отель

На площади Революции в субботу откроется пекинская культурная ярмарка «Дитань»

Она будет работать до 19 июля

На площади Революции в субботу откроется пекинская культурная ярмарка «Дитань»
Она будет работать до 19 июля

Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)

На этот раз россиян уличили в употреблении запрещённых веществ на Олимпиаде 2008 года в Пекине

Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)
На этот раз россиян уличили в употреблении запрещённых веществ на Олимпиаде 2008 года в Пекине

Генпрокуратура проверит сведения о применении допинга россиянами на Олимпиадах

Необходимую информацию запросят из Всемирного антидопингового агентства

Генпрокуратура проверит сведения о применении допинга россиянами на Олимпиадах
Необходимую информацию запросят из Всемирного антидопингового агентства

Когда просыпаются и ложатся спать города
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города

Когда просыпаются и ложатся спать города
The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений

Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов

Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов
Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?

Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими»
Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими» Глава центра исследований миграции Оксфордского университета Майкл Кит рассказал The Village, почему не надо бояться гетто, какие города выживут в будущем и как избежать беспорядков в Бирюлёве.
Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими»

Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими»
Глава центра исследований миграции Оксфордского университета Майкл Кит рассказал The Village, почему не надо бояться гетто, какие города выживут в будущем и как избежать беспорядков в Бирюлёве.

Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте

Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.

Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте
Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.

Небо над Пекином Здесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...

Небо над Пекином
Здесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...

Люди в форме Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.

Люди в форме
Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.