Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателейH&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Hopes & Fears
Золотое дно: Как повлияло падение рубля на российских предпринимателей H&F поговорил с выигравшими и проигравшими из-за ослабления национальной валюты — машиностроителем, отельером, деятелем фастфуда и другими бизнесменами.
Рестораны
«Пельмэн» на Тверской закрывается
Пельменная на Тверской улице закрывается из-за выросшей арендной платы и теперь распродаёт свои блюда
Рестораны
«Пельмэн» на Тверской закрывается Пельменная на Тверской улице закрывается из-за выросшей арендной платы и теперь распродаёт свои блюда
Рестораны
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска«Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Рестораны
Еда в парке Горького: 33 кафе, ресторана и киоска «Хачапури», Fresh, «Булка», «Пуэропорт», «Лебединое озеро», Shawarma Republic, La Boule и ещё 26 мест — The Village узнал, кто и чем кормит людей в парке Горького.
Новое место
Новое место: Кафе «Фани Кабани»На Малой Дмитровке открылось новое заведение создателей пельменной Pelman — «Фани Кабани».
Новое место
Новое место: Кафе «Фани Кабани» На Малой Дмитровке открылось новое заведение создателей пельменной Pelman — «Фани Кабани».
Новое место
Новое место: Пельменная Pelman — закрылосьНа Тверской открылась «Пельмэн» — пельменная с дим-самами, гёдза, тортеллини и варениками за скромные деньги.
Новое место
Новое место: Пельменная Pelman — закрылось На Тверской открылась «Пельмэн» — пельменная с дим-самами, гёдза, тортеллини и варениками за скромные деньги.
Рестораны
На Тверской открылась пельменная Pelman Hand Made
Известный ресторатор Александр Аксёнов открыл на Тверской пельменную Pelman Hand Made с демократичными ценами и самообслуживанием.
Рестораны