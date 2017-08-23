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Перерабатывать просроченные продукты в корма и удобрения Депутаты и экологи объединились
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Кроссовки Nike из переработанного мусора В продаже с середины июня
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99recycle: Как делать модные аксессуары из пластиковых отходовПереезд из гаража, работа в свободное время и поиски сырья
Предприниматели
99recycle: Как делать модные аксессуары из пластиковых отходов Переезд из гаража, работа в свободное время и поиски сырья
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В России может появиться сбор на пластиковые пакеты
Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
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В России может появиться сбор на пластиковые пакеты Сергей Иванов считает, что цены на пластиковые и бумажные пакеты должны быть на одном уровне
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