Новости
Торговый центр «Персей для детей» закрыли на три месяца после пожара
Прокуратура требует закрыть ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности
Новости
Торговый центр «Персей для детей» закрыли на три месяца после пожара Прокуратура требует закрыть ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности
Новости
СКР возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Персей для детей»
Дело возбуждено по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности
Новости
СКР возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Персей для детей» Дело возбуждено по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности
Новости
В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей» (обновлено)
К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения
Новости