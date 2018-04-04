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Новости

Торговый центр «Персей для детей» закрыли на три месяца после пожара

Прокуратура требует закрыть ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности

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Новости

Торговый центр «Персей для детей» закрыли на три месяца после пожара Прокуратура требует закрыть ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности

Новости

СКР возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Персей для детей»

Дело возбуждено по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности

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Новости

СКР возбудил уголовное дело после пожара в ТЦ «Персей для детей» Дело возбуждено по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности

Новости

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей» (обновлено)

К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения

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Новости

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей» (обновлено) К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения