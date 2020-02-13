Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных
Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией
Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов
Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов Пароли и почта оказались в руках злоумышленников
В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей
После расследования «Медузы»
В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей После расследования «Медузы»
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян
Аккаунт ведомства взломали
В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян Аккаунт ведомства взломали
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram
Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
Персональные данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей, выставили на продажу
Данные не подтверждены
Персональные данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей, выставили на продажу Данные не подтверждены
«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции
У организации нет на это полномочий
«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции У организации нет на это полномочий
Что делать, чтобы мэрия никуда не передавала ваши данные после отмены цифровых пропусков Иначе реклама будет приходить вам 10 лет
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются
В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев
Ее можно купить за 200 тысяч рублей
В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев Ее можно купить за 200 тысяч рублей
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов
Разработчики обещают снизить риски утечки
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов Разработчики обещают снизить риски утечки
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты
Так соцсеть надеется найти баги в системе
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты Так соцсеть надеется найти баги в системе
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов
Чтобы спасать жизни
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов Чтобы спасать жизни
Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России
Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей
Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей
«РБК»: В Москве проведут пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Мэрия будет передавать персональные данные горожан ИТ-компаниям