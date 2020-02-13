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Новости

Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных

Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией

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Новости

Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией

Новости

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов

Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

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Новости

В Сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов Пароли и почта оказались в руках злоумышленников

Новости

В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей

После расследования «Медузы»

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Новости

В даркнете появилась база данных с паспортными данными интернет-избирателей После расследования «Медузы»

Новости

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе

В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

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Новости

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

Новости

В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян

Аккаунт ведомства взломали

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В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян Аккаунт ведомства взломали

Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram

Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

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В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

Новости

Персональные данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей, выставили на продажу

Данные не подтверждены

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Новости

Персональные данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей, выставили на продажу Данные не подтверждены

Новости

«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции

У организации нет на это полномочий

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Новости

«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции У организации нет на это полномочий

Что делать, чтобы мэрия никуда не передавала ваши данные после отмены цифровых пропусков
Инструкция
Что делать, чтобы мэрия никуда не передавала ваши данные после отмены цифровых пропусковИначе реклама будет приходить вам 10 лет
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Что делать, чтобы мэрия никуда не передавала ваши данные после отмены цифровых пропусков
Инструкция

Что делать, чтобы мэрия никуда не передавала ваши данные после отмены цифровых пропусков Иначе реклама будет приходить вам 10 лет

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои паролиА злоумышленники этим пользуются
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По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются

Новости

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Ее можно купить за 200 тысяч рублей

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Новости

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев Ее можно купить за 200 тысяч рублей

Новости

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

Разработчики обещают снизить риски утечки

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Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов Разработчики обещают снизить риски утечки

Новости

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Так соцсеть надеется найти баги в системе

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Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты Так соцсеть надеется найти баги в системе

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Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

И какими способами власти следят за горожанами

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Новости

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами

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Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

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Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных

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Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов

Чтобы спасать жизни

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Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов Чтобы спасать жизни

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Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей

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Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей

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«РБК»: В Москве проведут пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Мэрия будет передавать персональные данные горожан ИТ-компаниям

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«РБК»: В Москве проведут пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом Мэрия будет передавать персональные данные горожан ИТ-компаниям

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Чат-бот для совместной борьбы против системы распознавания лиц

Чтобы вас не нашли, научитесь нанесению грима

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Новости

Чат-бот для совместной борьбы против системы распознавания лиц Чтобы вас не нашли, научитесь нанесению грима

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ