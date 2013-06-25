В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду
Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн
В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн
Sony продала своё PC-подразделение японскому фонду JIP
Теперь корпорация сосредоточится на производстве мобильных устройств: смартфонов и планшетов
Sony продала своё PC-подразделение японскому фонду JIP Теперь корпорация сосредоточится на производстве мобильных устройств: смартфонов и планшетов
Sony может продать свой PC-бизнес за $490 млн
При этом корпорация сохранит бренд VAIO, который впоследствии может быть переориентирован на выпуск мобильных гаджетов
Sony может продать свой PC-бизнес за $490 млн При этом корпорация сохранит бренд VAIO, который впоследствии может быть переориентирован на выпуск мобильных гаджетов
Intel уволит 5 000 сотрудников
Таким образом IT-гигант пытается справиться с последствиями падения спроса на персональные компьютеры
Intel уволит 5 000 сотрудников Таким образом IT-гигант пытается справиться с последствиями падения спроса на персональные компьютеры
Apple представила новое поколение планшетов iPad и ноутбуков MacBook Pro
Помимо этого компания также сделала бесплатной новую версию операционной системы OS X Mavericks
Apple представила новое поколение планшетов iPad и ноутбуков MacBook Pro Помимо этого компания также сделала бесплатной новую версию операционной системы OS X Mavericks
Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной
Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров
Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров
Компания Dell планирует заняться производством носимых компьютеров
Предполагается, что это позволит компенсировать спад продаж настольных ПК