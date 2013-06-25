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Новости

В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду

Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн

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Новости

В конце 2013 года Lenovo продавала по пять устройств в секунду Это позволило китайской корпорации достичь рекордной квартальной прибыли в $265,3 млн

Новости

Sony продала своё PC-подразделение японскому фонду JIP

Теперь корпорация сосредоточится на производстве мобильных устройств: смартфонов и планшетов

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Новости

Sony продала своё PC-подразделение японскому фонду JIP Теперь корпорация сосредоточится на производстве мобильных устройств: смартфонов и планшетов

Новости

Sony может продать свой PC-бизнес за $490 млн

При этом корпорация сохранит бренд VAIO, который впоследствии может быть переориентирован на выпуск мобильных гаджетов

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Новости

Sony может продать свой PC-бизнес за $490 млн При этом корпорация сохранит бренд VAIO, который впоследствии может быть переориентирован на выпуск мобильных гаджетов

Новости

Intel уволит 5 000 сотрудников

Таким образом IT-гигант пытается справиться с последствиями падения спроса на персональные компьютеры

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Intel уволит 5 000 сотрудников Таким образом IT-гигант пытается справиться с последствиями падения спроса на персональные компьютеры

Новости

Apple представила новое поколение планшетов iPad и ноутбуков MacBook Pro

Помимо этого компания также сделала бесплатной новую версию операционной системы OS X Mavericks

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Apple представила новое поколение планшетов iPad и ноутбуков MacBook Pro Помимо этого компания также сделала бесплатной новую версию операционной системы OS X Mavericks

Новости

Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной

Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров

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Новости

Основатель Dell выкупил компанию за $24,9 млрд, чтобы сделать её частной Теперь компания сосредоточится на освоении рынка планшетных компьютеров

Новости

Компания Dell планирует заняться производством носимых компьютеров

Предполагается, что это позволит компенсировать спад продаж настольных ПК

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Компания Dell планирует заняться производством носимых компьютеров Предполагается, что это позволит компенсировать спад продаж настольных ПК

Новости

Планшеты вытесняют персональные компьютеры из мировых поставок оборудования

Эксперты по-разному объясняют эту тенденцию

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Новости

Планшеты вытесняют персональные компьютеры из мировых поставок оборудования Эксперты по-разному объясняют эту тенденцию