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Новости

Желтый снег в Сочи

Песчаная буря замела склоны горнолыжного курорта «Роза Хутор»

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Новости

Желтый снег в Сочи Песчаная буря замела склоны горнолыжного курорта «Роза Хутор»