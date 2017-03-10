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Новости

Рассекретить дело Ивана Сафронова

Обвинение должно быть публичным

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Новости

Рассекретить дело Ивана Сафронова Обвинение должно быть публичным

Новости

Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»

Суд вот-вот вынесет приговор

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Новости

Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии» Суд вот-вот вынесет приговор

Новости

В защиту Максима Шибанова, толкнувшего православного журналиста в сквере у Театра драмы

Ему грозит три года колонии

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В защиту Максима Шибанова, толкнувшего православного журналиста в сквере у Театра драмы
Новости

В защиту Максима Шибанова, толкнувшего православного журналиста в сквере у Театра драмы Ему грозит три года колонии

Новости

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив

Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание

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Новости

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание

Новости

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса

Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России

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Новости

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России

Новости

Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию

Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность

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Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность

Новости

Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса

Документ подписали больше 40 тысяч человек

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Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса Документ подписали больше 40 тысяч человек

Новости

Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами

Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции

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Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции

Новости

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией

Петицию подписали более 21 тысячи человек

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Новости

Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией Петицию подписали более 21 тысячи человек

Новости

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников

Петиция собрала более 50 тысяч подписей

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Новости

«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников Петиция собрала более 50 тысяч подписей

Новости

Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России

Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации

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Новости

Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации

Новости

Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства

Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру

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Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру

Новости

Милонову укажут на «недопустимость нарушения депутатской этики» из-за скандала с ЛГБТ

Такое решение принято после жалобы активиста Алексея Тимошенко

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Милонову укажут на «недопустимость нарушения депутатской этики» из-за скандала с ЛГБТ Такое решение принято после жалобы активиста Алексея Тимошенко

Новости

Екатеринбуржцы запустили петицию об установке памятника Цою

Пока петиция собрала 179 подписей

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Екатеринбуржцы запустили петицию об установке памятника Цою Пока петиция собрала 179 подписей

Новости

Администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной блокировке сервиса (обновлено)

По их данным, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о включении в реестр ОРИ

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Новости

Администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной блокировке сервиса (обновлено) По их данным, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о включении в реестр ОРИ

Город

Екатеринбургские общественники призывают защищать старинный район у Царского моста

Петицию нужно поддержать до 00:00 11 марта

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Екатеринбургские общественники призывают защищать старинный район у Царского моста
Город

Екатеринбургские общественники призывают защищать старинный район у Царского моста Петицию нужно поддержать до 00:00 11 марта