Рассекретить дело Ивана Сафронова Обвинение должно быть публичным
Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»
Суд вот-вот вынесет приговор
Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии» Суд вот-вот вынесет приговор
В защиту Максима Шибанова, толкнувшего православного журналиста в сквере у Театра драмы
Ему грозит три года колонии
В защиту Максима Шибанова, толкнувшего православного журналиста в сквере у Театра драмы Ему грозит три года колонии
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив
Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса
Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию
Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность
Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса
Документ подписали больше 40 тысяч человек
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса Документ подписали больше 40 тысяч человек
Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами
Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции
Запретить взвешивать кошек и собак перед полетами Вес не может быть объективной оценкой габаритов животного, считают авторы петиции
Разрешить авиасообщение между Россией и Грузией Петицию подписали более 21 тысячи человек
«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников
Петиция собрала более 50 тысяч подписей
«Азбука вкуса» отказалась от игрушек из натурального меха после жалоб зоозащитников Петиция собрала более 50 тысяч подписей
Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России
Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации
Публиковать актуальные данные о загрязнении воздуха в городах России Гринпис обвиняет Роспотребнадзор в сокрытии информации
Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства
Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру
Привлечь Слуцкого к уголовной ответственности за домогательства Блогер Кристина Потупчик попросила о помощи Генпрокуратуру
Милонову укажут на «недопустимость нарушения депутатской этики» из-за скандала с ЛГБТ
Такое решение принято после жалобы активиста Алексея Тимошенко
Милонову укажут на «недопустимость нарушения депутатской этики» из-за скандала с ЛГБТ Такое решение принято после жалобы активиста Алексея Тимошенко
Екатеринбуржцы запустили петицию об установке памятника Цою
Пока петиция собрала 179 подписей
Екатеринбуржцы запустили петицию об установке памятника Цою Пока петиция собрала 179 подписей
Администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной блокировке сервиса (обновлено)
По их данным, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о включении в реестр ОРИ