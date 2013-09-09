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Каждый вечер The Village публикует самые интересные и значимые новости экономики, бизнеса и технологий

Амбиции Amazon, биометрия для водителей «Яндекс.Такси» и аудитория Telegram
Каждый вечер The Village публикует самые интересные и значимые новости экономики, бизнеса и технологий

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.