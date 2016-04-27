Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году
Прогнозом поделился глава Пенсионного фонда
Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году Прогнозом поделился глава Пенсионного фонда
В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд
С 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая
В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд С 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая
Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным
Документ действует с 1 января
Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным Документ действует с 1 января
Пенсионный фонд впервые просрочил перечисление денег в НПФ
Задержка может негативно отразиться на репутации государства, а также доходах фондов и их клиентов