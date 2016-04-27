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Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году

Прогнозом поделился глава Пенсионного фонда

Сколько людей старше 65 лет будут проживать в России в 2050 году
Прогнозом поделился глава Пенсионного фонда

В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд

С 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая

В России резко сократились сборы в Пенсионный фонд
С 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая

Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным

Документ действует с 1 января

Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат подчиненным
Документ действует с 1 января

Пенсионный фонд впервые просрочил перечисление денег в НПФ

Задержка может негативно отразиться на репутации государства, а также доходах фондов и их клиентов

Пенсионный фонд впервые просрочил перечисление денег в НПФ
Задержка может негативно отразиться на репутации государства, а также доходах фондов и их клиентов

Признать пенсионные накопления частной собственностью

Центробанк и Минфин собираются существенно расширить пенсионные права граждан

Признать пенсионные накопления частной собственностью
Центробанк и Минфин собираются существенно расширить пенсионные права граждан