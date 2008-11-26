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Афродизиак для девушек Или страдающим диетой девушкам пост категорически противопоказан!

Афродизиак для девушек
Или страдающим диетой девушкам пост категорически противопоказан!

Spaghetti ala Bolognese Спагетти Болоньез.

Spaghetti ala Bolognese
Спагетти Болоньез.

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!
Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...

Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...

Kwin Mag 4
Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...