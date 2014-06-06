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Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга

Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга
The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города