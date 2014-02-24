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Управляющий мужского отдела Nevsky 152 Кирилл Однолетков
Управляющий мужского отдела Nevsky 152 Кирилл Однолетков Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Управляющий мужского отдела Nevsky 152 Кирилл Однолетков

Управляющий мужского отдела Nevsky 152 Кирилл Однолетков
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.