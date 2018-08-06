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Новости

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)

Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн

2
Новости

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено) Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн

Новости

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа

Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области

0
Новости

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области

Новости

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая

Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

0
Новости

«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя

Новости

«ПИК» запустил собственный Tinder с квартирами

Сервис подберет жилье на основе лайков

0
Новости

«ПИК» запустил собственный Tinder с квартирами Сервис подберет жилье на основе лайков

Новости

«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами

Комиссию за операции не берут

1
Новости

«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами Комиссию за операции не берут

Новости

Жители Кунцева разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить стройку ПИК

Ситуация годичной давности повторяется

0
Новости

Жители Кунцева разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить стройку ПИК Ситуация годичной давности повторяется

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Дом, в котором

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Дом, в котором

Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Новости

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»

Первый офис может расположиться недалеко от Кремля

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Новости

«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК» Первый офис может расположиться недалеко от Кремля

Новости

В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами

Площадку открыла компания «ПИК»

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Новости

В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами Площадку открыла компания «ПИК»

Новости

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «плохого кино»

Площадками фестиваля станут кинотеатры «Иллюзион» и «ПИК»

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Новости

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «плохого кино» Площадками фестиваля станут кинотеатры «Иллюзион» и «ПИК»

Новости

Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве

Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля

0
Новости

Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля

Новости

«ПИК» начал продавать квартиры с мебелью IKEA

Первые такие квартиры можно приобрести в «Саларьево парке»

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Новости

«ПИК» начал продавать квартиры с мебелью IKEA Первые такие квартиры можно приобрести в «Саларьево парке»

Новости

Крупнейшие застройщики жилья в Москве

Лидирует ПИК, который, однако, с каждым годом сдает все меньше жилплощади

0
Новости

Крупнейшие застройщики жилья в Москве Лидирует ПИК, который, однако, с каждым годом сдает все меньше жилплощади

Новости

ПИК стал крупнейшим подрядчиком программы реновации

Компания получила 42 % всех заказов

1
Новости

ПИК стал крупнейшим подрядчиком программы реновации Компания получила 42 % всех заказов

Новости

Киноцентр «Соловей» может купить акционер группы «ПИК»

Ранее стало известно, что на месте кинотеатра собираются построить комплекс апартаментов

1
Новости

Киноцентр «Соловей» может купить акционер группы «ПИК» Ранее стало известно, что на месте кинотеатра собираются построить комплекс апартаментов

Новости

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

1
Новости

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

Новости

Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек

Суд отклонил жалобу 42 жителей района

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Новости

Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек Суд отклонил жалобу 42 жителей района

Многоэтажная Москва: Как жители Кунцева борются против высотной застройки
Ситуация
Многоэтажная Москва: Как жители Кунцева борются против высотной застройкиРазбираемся, почему в столице сносят даже те пятиэтажки, которые не попали в программу реновации
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Многоэтажная Москва: Как жители Кунцева борются против высотной застройки
Ситуация

Многоэтажная Москва: Как жители Кунцева борются против высотной застройки Разбираемся, почему в столице сносят даже те пятиэтажки, которые не попали в программу реновации

Новости

Торговый центр на месте долгостроя у Павелецкого вокзала планируют открыть в 2020 году

Его площадь составит порядка 80 тысяч квадратных метров

3
Новости

Торговый центр на месте долгостроя у Павелецкого вокзала планируют открыть в 2020 году Его площадь составит порядка 80 тысяч квадратных метров

Новости

Долгострой у Павелецкого вокзала будет завершать группа «ПИК»

Проект не могут реализовать с 2007 года

2
Новости

Долгострой у Павелецкого вокзала будет завершать группа «ПИК» Проект не могут реализовать с 2007 года

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