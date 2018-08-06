Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)
Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено) Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа
Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области
ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области
«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая
Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя
«ПИК-Аренда плюс» — чтобы сдать квартиру официально, ничего не делая Все формальности от налогов до коммуналки компания берет на себя
«ПИК» запустил собственный Tinder с квартирами Сервис подберет жилье на основе лайков
«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами
Комиссию за операции не берут
«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами Комиссию за операции не берут
Жители Кунцева разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить стройку ПИК
Ситуация годичной давности повторяется
Жители Кунцева разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить стройку ПИК Ситуация годичной давности повторяется
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК»
Первый офис может расположиться недалеко от Кремля
«Коммерсантъ»: В Москве появятся коворкинги от совладельца «ПИК» Первый офис может расположиться недалеко от Кремля
В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами
Площадку открыла компания «ПИК»
В «Музеоне» появилось новое пространство с бесплатными лекциями и кинопоказами Площадку открыла компания «ПИК»
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «плохого кино»
Площадками фестиваля станут кинотеатры «Иллюзион» и «ПИК»
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «плохого кино» Площадками фестиваля станут кинотеатры «Иллюзион» и «ПИК»
Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве
Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля
Владелец «ПИК» собирается открыть сеть гастромаркетов в Москве Первый из них появится в усадьбе Абрамовича недалеко от Кремля
«ПИК» начал продавать квартиры с мебелью IKEA
Первые такие квартиры можно приобрести в «Саларьево парке»
«ПИК» начал продавать квартиры с мебелью IKEA Первые такие квартиры можно приобрести в «Саларьево парке»
Крупнейшие застройщики жилья в Москве
Лидирует ПИК, который, однако, с каждым годом сдает все меньше жилплощади
Крупнейшие застройщики жилья в Москве Лидирует ПИК, который, однако, с каждым годом сдает все меньше жилплощади
ПИК стал крупнейшим подрядчиком программы реновации Компания получила 42 % всех заказов
Киноцентр «Соловей» может купить акционер группы «ПИК»
Ранее стало известно, что на месте кинотеатра собираются построить комплекс апартаментов
Киноцентр «Соловей» может купить акционер группы «ПИК» Ранее стало известно, что на месте кинотеатра собираются построить комплекс апартаментов
«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок
Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project
«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project
Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек
Суд отклонил жалобу 42 жителей района
Верховный суд отклонил жалобу жителей Кунцева на снос пятиэтажек Суд отклонил жалобу 42 жителей района
Многоэтажная Москва: Как жители Кунцева борются против высотной застройки Разбираемся, почему в столице сносят даже те пятиэтажки, которые не попали в программу реновации
Торговый центр на месте долгостроя у Павелецкого вокзала планируют открыть в 2020 году
Его площадь составит порядка 80 тысяч квадратных метров