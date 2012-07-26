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Кухня
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Кухня
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
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