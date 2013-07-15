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Фоторепортаж
Фоторепортаж: Пикник «Афиши» 2013
В прошлую субботу в Москве прошёл десятый Пикник «Афиши». The Village изучил, что слушали, ели, покупали и как проводили время посетители фестиваля.
15
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Пикник «Афиши» 2013
В прошлую субботу в Москве прошёл десятый Пикник «Афиши». The Village изучил, что слушали, ели, покупали и как проводили время посетители фестиваля.
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