На что живут писатели Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке
В прошлом году ее не вручали из-за скандала в Шведской королевской академии наук
Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке В прошлом году ее не вручали из-за скандала в Шведской королевской академии наук
Журналисты и писатели обвинили власти в репрессиях и цензуре
Так они отреагировали на законы об оскорблении власти и блокировке фейковых новостей
Журналисты и писатели обвинили власти в репрессиях и цензуре Так они отреагировали на законы об оскорблении власти и блокировке фейковых новостей
25 % на книги в «Молодой гвардии» Акция пройдет 4 марта
В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал»
Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами
В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал» Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами
К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру
Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»
К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»
Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля
Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь
Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь
В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости
Первая из них состоится в столице 8 сентября
В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости Первая из них состоится в столице 8 сентября
Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей
Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей
Самые выдающиеся российские поэты
Больше всего россиянам нравится поэзия Пушкина, Есенина и Лермонтова
Самые выдающиеся российские поэты Больше всего россиянам нравится поэзия Пушкина, Есенина и Лермонтова
Новый роман Пелевина поступит в продажу 4 сентября
В издательстве «Эксмо» роман охарактеризовали как «динамичную элегию нашего дня»
Новый роман Пелевина поступит в продажу 4 сентября В издательстве «Эксмо» роман охарактеризовали как «динамичную элегию нашего дня»
Ссылки дня: Трейлер новых «Людей Икс», инфографика «Российский медиабизнес» и необычный жилой дом
Инфографика «Российский медиабизнес», самострелы на похоронах и неизвестные фотографии писателей — в наших «Ссылках дня».