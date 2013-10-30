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На что живут писатели
На что живут писатели Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
На что живут писатели

На что живут писатели
Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

В прошлом году ее не вручали из-за скандала в Шведской королевской академии наук

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке
В прошлом году ее не вручали из-за скандала в Шведской королевской академии наук

Журналисты и писатели обвинили власти в репрессиях и цензуре

Так они отреагировали на законы об оскорблении власти и блокировке фейковых новостей

Журналисты и писатели обвинили власти в репрессиях и цензуре
Так они отреагировали на законы об оскорблении власти и блокировке фейковых новостей

25 % на книги в «Молодой гвардии»

Акция пройдет 4 марта

25 % на книги в «Молодой гвардии»
Акция пройдет 4 марта

В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал»

Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами

В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал»
Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру

Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру
Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»

Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля

Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь

Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля
Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь

В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости

Первая из них состоится в столице 8 сентября

В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости
Первая из них состоится в столице 8 сентября

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых

Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей

Рядом с музеем ГУЛАГа создадут сад памяти бывших заключённых
Там высадят деревья, связанные с художественными произведениями известных заключённых, а также растения из бывших лагерей

Самые выдающиеся российские поэты

Больше всего россиянам нравится поэзия Пушкина, Есенина и Лермонтова

Самые выдающиеся российские поэты
Больше всего россиянам нравится поэзия Пушкина, Есенина и Лермонтова

Новый роман Пелевина поступит в продажу 4 сентября

В издательстве «Эксмо» роман охарактеризовали как «динамичную элегию нашего дня»

Новый роман Пелевина поступит в продажу 4 сентября
В издательстве «Эксмо» роман охарактеризовали как «динамичную элегию нашего дня»

Ссылки дня: Трейлер новых «Людей Икс», инфографика «Российский медиабизнес» и необычный жилой дом

Инфографика «Российский медиабизнес», самострелы на похоронах и неизвестные фотографии писателей — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Трейлер новых «Людей Икс», инфографика «Российский медиабизнес» и необычный жилой дом
Инфографика «Российский медиабизнес», самострелы на похоронах и неизвестные фотографии писателей — в наших «Ссылках дня».