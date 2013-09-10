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Письмо в редакцию: История одного снимка В воскресенье по сети гуляла фотография избирателя, который пришёл на участок со странным плакатом «Свобода — это существительное», — сегодня он написал нам письмо с объяснением.

Письмо в редакцию: История одного снимка
В воскресенье по сети гуляла фотография избирателя, который пришёл на участок со странным плакатом «Свобода — это существительное», — сегодня он написал нам письмо с объяснением.