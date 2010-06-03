Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге
Главный редактор издания «Афиша. Еда» и бывший бренд-шеф Ragout займётся новым меню в проектах Мити Борисова
Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге Главный редактор издания «Афиша. Еда» и бывший бренд-шеф Ragout займётся новым меню в проектах Мити Борисова
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Кто играет в кикер в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Кто играет в кикер
в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Историк-генеалог Историк-генеалог анонимно рассказал The Village о мистической связи с предками, о том, что делать, если вам предлагают наследство, и почему нельзя кончать жизнь самоубийством.
Историк-генеалог Историк-генеалог анонимно рассказал The Village о мистической связи с предками, о том, что делать, если вам предлагают наследство, и почему нельзя кончать жизнь самоубийством.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Рестопрактики: Закрытые бары, классические коктейли и местное пиво The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В третьем выпуске: ресторатор Василий Микулин и шеф-бармены Слава Ланкин и Ирина Машихина о напитках.
Рестопрактики: Закрытые бары, классические коктейли и местное пиво The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В третьем выпуске: ресторатор Василий Микулин и шеф-бармены Слава Ланкин и Ирина Машихина о напитках.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
"Солянка" открывает в Питере "Дом Быта" Роман Бурцев, создатель клуба "Солянка", открывает в Санкт-Петербурге бар "Дом Быта"
"Солянка" открывает в Питере "Дом Быта" Роман Бурцев, создатель клуба "Солянка", открывает в Санкт-Петербурге бар "Дом Быта"
За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...
За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Работа вне офиса Спасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.
Работа вне офиса Спасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Программа отдела культуры на июль 2010 En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...
Программа отдела культуры на июль 2010 En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...
West Coast Customs впервые в Питере Большой Дейн (Big Dane) из WCC приезжает на международный фестиваль автотюнинга "Active Open Air Show Cars 2010".
West Coast Customs впервые в Питере Большой Дейн (Big Dane) из WCC приезжает на международный фестиваль автотюнинга "Active Open Air Show Cars 2010".
Шлиссельбургские зонтики Если вы сейчас находитесь в Питере или собираетесь туда на каникулы, обязательно выделите половину дня и посетите Шлиссельбург – легендарную для российской истории крепость, от которой скоро не останется и следа.
Шлиссельбургские зонтики Если вы сейчас находитесь в Питере или собираетесь туда на каникулы, обязательно выделите половину дня и посетите Шлиссельбург – легендарную для российской истории крепость, от которой скоро не останется и следа.
Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...