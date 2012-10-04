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Второй бар «Камчатка», лапшичная «Воккер» на Поклонной горе, ресторан Happy Bones
Открытия недели
Второй бар «Камчатка», лапшичная «Воккер» на Поклонной горе, ресторан Happy BonesКафе-кондитерская в Buddha-bar, пивной бар «Все твои друзья», второе кафе Fresh — The Village об интересных открытиях двух последних недель
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Второй бар «Камчатка», лапшичная «Воккер» на Поклонной горе, ресторан Happy Bones
Открытия недели

Второй бар «Камчатка», лапшичная «Воккер» на Поклонной горе, ресторан Happy Bones Кафе-кондитерская в Buddha-bar, пивной бар «Все твои друзья», второе кафе Fresh — The Village об интересных открытиях двух последних недель

Услуги и покупки

Пивбар «Камчатка» устроит новогодний ретромаркет

23 декабря с 10:00 и до вечера в пивбаре «Камчатка» пройдёт новогодний ретромаркет в формате комиссионки.

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Услуги и покупки

Пивбар «Камчатка» устроит новогодний ретромаркет 23 декабря с 10:00 и до вечера в пивбаре «Камчатка» пройдёт новогодний ретромаркет в формате комиссионки.

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевыхТанцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
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Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Weekend

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.