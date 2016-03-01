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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Новое место

Владельцы бара «На Кранах» открыли ресторан «Пивной залив»

За кухню в заведении отвечает Роман Краснухин, который был шеф-поваром резиденции одной из партий Госдумы

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Новое место

Владельцы бара «На Кранах» открыли ресторан «Пивной залив» За кухню в заведении отвечает Роман Краснухин, который был шеф-поваром резиденции одной из партий Госдумы