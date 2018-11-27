Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы И качество пива пострадает
Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Паша Техник — о жизни на карантине «Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге Холдинг находится в поиске помещений
«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива
Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»
«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»
Любимые напитки россиян Пиво и сидр вытеснили шампанское
В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями
Мероприятие состоится в Гостином дворе
В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями Мероприятие состоится в Гостином дворе
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья Спойлер: никак
«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса
Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов
«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов
«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»
Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»
«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985» Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»
В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь
Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах