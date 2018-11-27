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Пивозавры

Пивозавры«В большом городе каждый третий — пивозавр»

Пивозавры

Пивозавры «В большом городе каждый третий — пивозавр»

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

И качество пива пострадает

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает

Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине
«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом Секретный набор крафта
Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом

Pena Pack: Как бьюти-бокс, только с пивом
Секретный набор крафта

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
«Я целый вечер пил в онлайн-баре» C одесским моряком и студентами из Таллина
«Я целый вечер пил в онлайн-баре»

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
C одесским моряком и студентами из Таллина

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво И почему доля его потребления в мире растет
Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
ПРОМО

Зачем спортсмены возили на Олимпиаду безалкогольное пиво
И почему доля его потребления в мире растет

«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива

Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»

«Балтика» начала устанавливать в супермаркетах автоматы по розливу пива
Они уже появились в «Перекрестках» и «Дикси»

Любимые напитки россиян

Пиво и сидр вытеснили шампанское

Любимые напитки россиян
Пиво и сидр вытеснили шампанское

В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями

Мероприятие состоится в Гостином дворе

В Москве пройдет фестиваль крафтового пива с безлимитными дегустациями
Мероприятие состоится в Гостином дворе

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против

Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья

Спойлер: никак

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья
Спойлер: никак

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса

Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса
Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»

Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»
Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь

Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь
Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах

Пивной сомелье 
Пивной сомелье  О крафте со вкусом гудрона, правильной посуде и барных уловках
Пивной сомелье 

Пивной сомелье 
О крафте со вкусом гудрона, правильной посуде и барных уловках

На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля

Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей

На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля
Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей

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