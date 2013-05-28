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Новости

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Их отдадут на переработку

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Новости

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты Их отдадут на переработку

Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом
Истории
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортомЧто банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
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Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом
Истории

Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать

Новости

С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети

Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure

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Новости

С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure

Новости

Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир»

Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год

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Новости

Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир» Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год

Ситуация

У Сбербанка возникли проблемы с обслуживанием карт

По картам банка нельзя совершать покупки в интернете, а время выполнения остальных операций увеличено

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Ситуация

У Сбербанка возникли проблемы с обслуживанием карт По картам банка нельзя совершать покупки в интернете, а время выполнения остальных операций увеличено

Как избежать проблем с оплатой покупок в отпуске
Финансы
Как избежать проблем с оплатой покупок в отпускеThe Village узнал, как обезопасить себя от внезапной блокировки банковской карты за границей и списания лишних денег за конвертацию
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Как избежать проблем с оплатой покупок в отпуске
Финансы

Как избежать проблем с оплатой покупок в отпуске The Village узнал, как обезопасить себя от внезапной блокировки банковской карты за границей и списания лишних денег за конвертацию

Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис
Город
Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризисБорцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан
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Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис
Город

Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис Борцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан

Как делают банковские карты
Производственный процесс
Как делают банковские картыКто знает ваш пин-код и можно ли выпустить кредитку с эротическим изображением? The Village попал в процессинговый центр, съёмка в котором обычно запрещена, и посмотрел, как эмитируют банковские карты
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Как делают банковские карты
Производственный процесс

Как делают банковские карты Кто знает ваш пин-код и можно ли выпустить кредитку с эротическим изображением? The Village попал в процессинговый центр, съёмка в котором обычно запрещена, и посмотрел, как эмитируют банковские карты

Образование

Студентам МГУ выдадут кампусные карты

Кампусная карта, которая включает в себя функции читательского билета, зачётки и ISIC, появится в ведущих университетах Москвы

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Образование

Студентам МГУ выдадут кампусные карты Кампусная карта, которая включает в себя функции читательского билета, зачётки и ISIC, появится в ведущих университетах Москвы

Правила участия в бизнес-авантюрах из фильма «Пластик»
Облако знаний
Правила участия в бизнес-авантюрах из фильма «Пластик»На экран вышел фильм британца Джулиана Джилби о том, как четверо подростков, называя себя «предпринимателями», совершают махинации с кредитными картами и попадают в передряги.
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Правила участия в бизнес-авантюрах из фильма «Пластик»
Облако знаний

Правила участия в бизнес-авантюрах из фильма «Пластик» На экран вышел фильм британца Джулиана Джилби о том, как четверо подростков, называя себя «предпринимателями», совершают махинации с кредитными картами и попадают в передряги.

Новости

Банки перевыпускают скомпрометированные сайтом РЖД карты

Ранее сообщалось, что данные с них могли быть похищены хакерами, воспользовавшимися уязвимостью Heartbleed

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Новости

Банки перевыпускают скомпрометированные сайтом РЖД карты Ранее сообщалось, что данные с них могли быть похищены хакерами, воспользовавшимися уязвимостью Heartbleed

Новости

Владельцы биткоин-кошельков Xapo получат дебетовые карты

Их можно будет использовать в любом банкомате, работающем с VISA и MasterCard

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Новости

Владельцы биткоин-кошельков Xapo получат дебетовые карты Их можно будет использовать в любом банкомате, работающем с VISA и MasterCard

Новости

С 1 января 2014 года в России могут заблокировать миллионы банковских карт

Чтобы избежать блокировки, россиянам необходимо удостовериться, что у их банков есть их номер мобильного телефона или же e-mail

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Новости

С 1 января 2014 года в России могут заблокировать миллионы банковских карт Чтобы избежать блокировки, россиянам необходимо удостовериться, что у их банков есть их номер мобильного телефона или же e-mail

Новости

Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard

Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом

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Новости

Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом

Новости

У россиян сохранится право на безоговорочную компенсацию пропавших с карт средств

Ранее предполагалось, что у банков появится возможность доказать, что клиент сам виноват в утрате средств из-за несоблюдения правил пользования картой

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Новости

У россиян сохранится право на безоговорочную компенсацию пропавших с карт средств Ранее предполагалось, что у банков появится возможность доказать, что клиент сам виноват в утрате средств из-за несоблюдения правил пользования картой

Новости

Россия оказалась в тройке лидеров по числу утечек данных о банковских картах

Чаще всего злоумышленникам удаётся заполучить необходимую информацию при помощи уязвимостей в игровых сервисах и среднего размера офлайн-магазинах

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Новости

Россия оказалась в тройке лидеров по числу утечек данных о банковских картах Чаще всего злоумышленникам удаётся заполучить необходимую информацию при помощи уязвимостей в игровых сервисах и среднего размера офлайн-магазинах

Новости

Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно

Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся

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Новости

Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся

Новости

У Google Wallet появилась собственная дебетовая карта

С помощью неё американцы смогут совершать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах, работающих с MasterCard

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Новости

У Google Wallet появилась собственная дебетовая карта С помощью неё американцы смогут совершать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах, работающих с MasterCard

Всё учтено: Как Simple пытается изменить банковский сервис
Сделал сам
Всё учтено: Как Simple пытается изменить банковский сервисДжош Райх создал платформу, позволяющую быть в курсе своего баланса, отслеживать наиболее затратные статьи и составлять план расходов. Она также позволяет улучшить отношения между клиентами и банками.
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Всё учтено: Как Simple пытается изменить банковский сервис
Сделал сам

Всё учтено: Как Simple пытается изменить банковский сервис Джош Райх создал платформу, позволяющую быть в курсе своего баланса, отслеживать наиболее затратные статьи и составлять план расходов. Она также позволяет улучшить отношения между клиентами и банками.

Новости

ЦБ отказал россиянам в возврате денег за непонадобившиеся интернет-покупки

Такая проблема с середины текущего года возникнет у тех, кто предпочитает расплачиваться онлайн анонимно — с помощью неперсонифицированных предоплаченных карт и привязанных к ним кошельков

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Новости

ЦБ отказал россиянам в возврате денег за непонадобившиеся интернет-покупки Такая проблема с середины текущего года возникнет у тех, кто предпочитает расплачиваться онлайн анонимно — с помощью неперсонифицированных предоплаченных карт и привязанных к ним кошельков

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