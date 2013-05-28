«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты
Их отдадут на переработку
«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты Их отдадут на переработку
Карточные игры: Почему банки заинтересовались киберспортом Что банкиры предлагают клиентам-геймерам и как планируют на них зарабатывать
С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети
Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure
С июля платёжными картами «Мир» можно будет расплачиваться в Сети Уже сейчас их оснащают дополнительной защитой по технологии 3D Secure
Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир»
Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год
Магазины обяжут принимать к оплате национальные карты «Мир» Сейчас обязанность обеспечить обслуживание по карте распространяется только на точки с оборотом от 120 миллионов рублей в год
У Сбербанка возникли проблемы с обслуживанием карт
По картам банка нельзя совершать покупки в интернете, а время выполнения остальных операций увеличено
У Сбербанка возникли проблемы с обслуживанием карт По картам банка нельзя совершать покупки в интернете, а время выполнения остальных операций увеличено
Как избежать проблем с оплатой покупок в отпуске The Village узнал, как обезопасить себя от внезапной блокировки банковской карты за границей и списания лишних денег за конвертацию
Обмани, если сможешь: Какие мошенничества стали популярными в кризис Борцы с экономическими преступлениями рассказали The Village о новых способах обмана граждан
Как делают банковские карты Кто знает ваш пин-код и можно ли выпустить кредитку с эротическим изображением? The Village попал в процессинговый центр, съёмка в котором обычно запрещена, и посмотрел, как эмитируют банковские карты
Студентам МГУ выдадут кампусные карты
Кампусная карта, которая включает в себя функции читательского билета, зачётки и ISIC, появится в ведущих университетах Москвы
Студентам МГУ выдадут кампусные карты Кампусная карта, которая включает в себя функции читательского билета, зачётки и ISIC, появится в ведущих университетах Москвы
Правила участия в бизнес-авантюрах из фильма «Пластик» На экран вышел фильм британца Джулиана Джилби о том, как четверо подростков, называя себя «предпринимателями», совершают махинации с кредитными картами и попадают в передряги.
Банки перевыпускают скомпрометированные сайтом РЖД карты
Ранее сообщалось, что данные с них могли быть похищены хакерами, воспользовавшимися уязвимостью Heartbleed
Банки перевыпускают скомпрометированные сайтом РЖД карты Ранее сообщалось, что данные с них могли быть похищены хакерами, воспользовавшимися уязвимостью Heartbleed
Владельцы биткоин-кошельков Xapo получат дебетовые карты
Их можно будет использовать в любом банкомате, работающем с VISA и MasterCard
Владельцы биткоин-кошельков Xapo получат дебетовые карты Их можно будет использовать в любом банкомате, работающем с VISA и MasterCard
С 1 января 2014 года в России могут заблокировать миллионы банковских карт
Чтобы избежать блокировки, россиянам необходимо удостовериться, что у их банков есть их номер мобильного телефона или же e-mail
С 1 января 2014 года в России могут заблокировать миллионы банковских карт Чтобы избежать блокировки, россиянам необходимо удостовериться, что у их банков есть их номер мобильного телефона или же e-mail
Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard
Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом
Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом
У россиян сохранится право на безоговорочную компенсацию пропавших с карт средств
Ранее предполагалось, что у банков появится возможность доказать, что клиент сам виноват в утрате средств из-за несоблюдения правил пользования картой
У россиян сохранится право на безоговорочную компенсацию пропавших с карт средств Ранее предполагалось, что у банков появится возможность доказать, что клиент сам виноват в утрате средств из-за несоблюдения правил пользования картой
Россия оказалась в тройке лидеров по числу утечек данных о банковских картах
Чаще всего злоумышленникам удаётся заполучить необходимую информацию при помощи уязвимостей в игровых сервисах и среднего размера офлайн-магазинах
Россия оказалась в тройке лидеров по числу утечек данных о банковских картах Чаще всего злоумышленникам удаётся заполучить необходимую информацию при помощи уязвимостей в игровых сервисах и среднего размера офлайн-магазинах
Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно
Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся
Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся
У Google Wallet появилась собственная дебетовая карта
С помощью неё американцы смогут совершать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах, работающих с MasterCard
У Google Wallet появилась собственная дебетовая карта С помощью неё американцы смогут совершать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах, работающих с MasterCard
Всё учтено: Как Simple пытается изменить банковский сервис Джош Райх создал платформу, позволяющую быть в курсе своего баланса, отслеживать наиболее затратные статьи и составлять план расходов. Она также позволяет улучшить отношения между клиентами и банками.
ЦБ отказал россиянам в возврате денег за непонадобившиеся интернет-покупки
Такая проблема с середины текущего года возникнет у тех, кто предпочитает расплачиваться онлайн анонимно — с помощью неперсонифицированных предоплаченных карт и привязанных к ним кошельков