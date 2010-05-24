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Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)

Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор

Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)
Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

Для всех и бесплатно

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей

Раньше было на 100 рублей дороже

Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей
Раньше было на 100 рублей дороже

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО
Тест: Какое дело вам подходит? Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться
Тест: Какое дело вам подходит?
ПРОМО

Тест: Какое дело вам подходит?
Определите, что вы уже умеете и чему еще стоит поучиться

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)
Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé

Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров

Платформа для обучения гибким навыкам Scholé
Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»

Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины

Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»
Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины

Rambler Group перезапустит «Живой журнал»

В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями

Rambler Group перезапустит «Живой журнал»
В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями

«ВКонтакте» запустила платформу подкастов

Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ

«ВКонтакте» запустила платформу подкастов
Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ

Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»

В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера

Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»
В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису

Вырученные деньги пойдут на охрану природы

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису
Вырученные деньги пойдут на охрану природы

Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций

Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков

Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций
Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков

Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест

Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова

Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест
Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова

Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»

Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова

Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»
Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова

СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова

По версии следствия, режиссер заведомо завышал стоимость работ проекта «Платформа»

СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова
По версии следствия, режиссер заведомо завышал стоимость работ проекта «Платформа»

Майкл Хайятт «Платформа»
Майкл Хайятт «Платформа» H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.
Майкл Хайятт «Платформа»

Майкл Хайятт «Платформа»
H&F прочитал книгу Майкла Хайятта и узнал, какую огромную работу нужно проделать, чтобы стать заметным в интернете.

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Блошиный рынок переезжает из Лианозово Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.
Блошиный рынок переезжает из Лианозово

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.