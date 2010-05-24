Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)
Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор
Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено) Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино Для всех и бесплатно
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей
Раньше было на 100 рублей дороже
Видеоплатформа Premier снизила стоимость подписки на месяц до 29 рублей Раньше было на 100 рублей дороже
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)
Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено) Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
Платформа для обучения гибким навыкам Scholé
Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров
Платформа для обучения гибким навыкам Scholé Курсы представлены в формате видео, вебинаров, онлайн-встреч и офлайн-семинаров
Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке»
Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины
Сбербанк откроет онлайн-магазин оптовой торговли «На_полке» Сервисом смогут пользоваться рестораны и магазины
Rambler Group перезапустит «Живой журнал»
В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
Rambler Group перезапустит «Живой журнал» В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
«ВКонтакте» запустила платформу подкастов
Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ
«ВКонтакте» запустила платформу подкастов Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ
Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»
В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера
Документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов» В съемках фильма принял участие отец обвиняемого в хищении режиссера
Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису
Вырученные деньги пойдут на охрану природы
Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису Вырученные деньги пойдут на охрану природы
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций
Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
Интеллектуальное волонтерство для благотворительных организаций Фонд «Друзья» запустил платформу для повышения профессиональных навыков
Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест
Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова
Сотрудничающую со следствием экс-главбуха «Седьмой студии» перевели под домашний арест Ранее Нина Масляева дала показания против других фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова
Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии»
Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова
Следствие попросило отпустить из СИЗО экс-главбуха «Седьмой студии» Ранее Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова
СКР раскрыл детали обвинения в адрес Серебренникова
По версии следствия, режиссер заведомо завышал стоимость работ проекта «Платформа»