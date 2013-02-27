Менеджмент
Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказОтказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.
Менеджмент
Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказ Отказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.
Облако знаний
Приятное с полезным: 10 правил хорошего интерфейса H&F расспросил известного дизайнера интерфейсов Платона Днепровского о том, как сделать интернет-сайт, программу или приложение красивыми и удобными в использовании.
Облако знаний