Все прозрачно: С чем носить просвечивающие вещи Колготки в сетку, двухслойные платья и полупрозрачные футболки — разбираемся, как интегрировать в гардероб хиты 90-х
Все прозрачно: С чем носить просвечивающие вещи Колготки в сетку, двухслойные платья и полупрозрачные футболки — разбираемся, как интегрировать в гардероб хиты 90-х
В Москве закрылся единственный фирменный салон Vera Wang
Теперь платья бренда будут продаваться в сети Bridal и в корнере в ЦУМе
В Москве закрылся единственный фирменный салон Vera Wang Теперь платья бренда будут продаваться в сети Bridal и в корнере в ЦУМе
Группа «Комбинация»: С чем носить платье на тонких бретелях Рубашки и футболки, водолазки и другие варианты сочетаний для дня и вечера
Группа «Комбинация»: С чем носить платье на тонких бретелях Рубашки и футболки, водолазки и другие варианты сочетаний для дня и вечера
10 платьев для выпускного Полосатые мини Cyrille Gassiline и Jacquemus, миди Asos — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для разных типов фигур и разного бюджета
10 платьев для выпускного Полосатые мини Cyrille Gassiline и Jacquemus, миди Asos — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов для разных типов фигур и разного бюджета
8 платьев для особого случая Алая комбинация I Am, винтажная модель Asos, зефирное J. Crew — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов
8 платьев для особого случая Алая комбинация I Am, винтажная модель Asos, зефирное J. Crew — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов
Распродажа на Asos, маркет Nutcracker, новый обувной Porta 9 и лучшее время для покупки пальто Деним 3x1, скидки на Acne и цветные рубашки Maya Bash — The Village собрал главные предложения недели
Распродажа на Asos, маркет Nutcracker, новый обувной Porta 9 и лучшее время для покупки пальто Деним 3x1, скидки на Acne и цветные рубашки Maya Bash — The Village собрал главные предложения недели
Где купить платье с цветочным принтом: 6 вариантов от 3 600 до 9 000 рублей Полупрозрачный сарафан Les', платье-рубашка Carhartt WIP, атласное Topshop — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить платье с цветочным принтом: 6 вариантов от 3 600 до 9 000 рублей Полупрозрачный сарафан Les', платье-рубашка Carhartt WIP, атласное Topshop — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Почему мужчины и женщины по-разному раздеваются? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему мужчины и женщины по-разному раздеваются? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Где купить тёплое платье: 9 вариантов от 2 до 80 тысяч рублей Удлинённая водолазка Nasty Gal, джинсовая рубашка Monki, мини Maje — мы выбрали девять платьев, которые можно носить зимой
Где купить тёплое платье: 9 вариантов от 2 до 80 тысяч рублей Удлинённая водолазка Nasty Gal, джинсовая рубашка Monki, мини Maje — мы выбрали девять платьев, которые можно носить зимой
Личная коллекция: Платья Nina Donis Натальи Туровниковой The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Личная коллекция: Платья Nina Donis Натальи Туровниковой The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Вещи недели: 12 платьев с цветочным принтом The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал 12 летних платьев с цветочным принтом из коллекций Mother of Pearl, Beyond Retro и других марок.
Винтаж Юли Выдолоб По-хорошему, винтаж - это когда вещам не менее 10-15 лет (это просто устаревшая и вышедшая из моды одежда), но и не больше 70-80 (тогда она годится только для музейного архива). Эти тонкости (а также разницу между винтажом и ретро) различают только знающие люди. В повседневной практике винтажом оказываются очки, купленные на платформе Марк или лондонском блошином рынке, бабушкино...