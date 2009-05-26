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«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку

Все картины озвучит музыкант Андрей Oid

«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку
Все картины озвучит музыкант Андрей Oid

PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.

PORTOBELLO road, LONDON
Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.

Кейп Таун – там, где начинается Африка
Кейп Таун – там, где начинается Африка Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.&nbsp;
Кейп Таун – там, где начинается Африка

Кейп Таун – там, где начинается Африка
Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.&nbsp;