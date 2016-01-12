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Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно

МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней

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Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней

Подозреваемый в убийстве женщины с мегафоном объяснил свой мотив

Девушка делала рекламные объявления через громкоговоритель, когда в неё выстрелил мужчина

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Подозреваемый в убийстве женщины с мегафоном объяснил свой мотив Девушка делала рекламные объявления через громкоговоритель, когда в неё выстрелил мужчина

Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке

Гранату у автобусной остановки в декабре взорвал уроженец Кавказа

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Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке Гранату у автобусной остановки в декабре взорвал уроженец Кавказа