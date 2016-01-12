Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно
МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней
Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней
Подозреваемый в убийстве женщины с мегафоном объяснил свой мотив
Девушка делала рекламные объявления через громкоговоритель, когда в неё выстрелил мужчина
Подозреваемый в убийстве женщины с мегафоном объяснил свой мотив Девушка делала рекламные объявления через громкоговоритель, когда в неё выстрелил мужчина
Установлена личность организатора взрыва у остановки на Покровке
Гранату у автобусной остановки в декабре взорвал уроженец Кавказа